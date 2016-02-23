Грецька поліція почала звільняти від мігрантів свій кордон з Македонією

За словами очевидців, мігрантів, яким не вдалося пройти до Македонії, автобусами вивезли з прикордонного села Ідомені, передає українська редакція "Німецької хвилі". Поліція також звільнила перекриту мігрантами вчора ввечері залізницю. Вони протестували проти перекриття кордону з Македонією. Їх відправили вглиб країни, ймовірно, до Афін.

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"Я тут бачив автобуси, які забирали людей", - розповів представник гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" Антоніч Рігас грецькому телеканалу Skai. Поліція підтвердила, що близько 900 мігрантів, які автоматично не отримують статус біженців, як сирійці чи іракці, були відправлені всередину країни.

Біля кордону залишилося близько 4 тис. осіб, переважно іракців та сирійців. У портове місто Пірей сьогодні з боку Туреччини припливли 1250 нових мігрантів, тоді як у прикордонному селищі Ідомені залишилося біля 1200 мігрантів, переважно афганців чи осіб без документів. Через спробу штурму кордону Македонія наразі закрила його повністю, тоді як раніше пропускала сирійців та іракців.

Крім цього, за даними Міжнародної організації з міграції, з початку року до Європи Середземним морем прибули вже 110 тис. мігрантів, 413 осіб при цьому загинули або пропали безвісти. Зокрема до Греції прибули 102 тис. 547 мігрантів, а до Італії – 7507.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Євросоюз заявив про численні порушення у Греції при реєстрації мігрантів і, відповідно, охороні зовнішніх кордонів ЄС. Афінам пригрозили виключенням з Шенгенської зони, якщо ці порушення не будуть виправлені. А 12 лютого Євросоюз дав грецькій владі 3 місяці на те, щоб виправити систему прикордонного контролю, інакше інші країни шенгенської зони закриють кордони з Грецією на строк до двох років.