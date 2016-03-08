Країни Балтії розпочали будівництво парканів на кордонах

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 8 березня, з посиланням на представників влади, передає Deutsche Welle.

У цих країнах не виключають, що закриття так званого "балканського маршруту" може призвести до пошуку біженцями іншого шляху для потрапляння в ЄС. Такий шлях може пролягати через Росію або Білорусь.

Стурбованість литовців, естонців та латвійців ґрунтується насамперед на торішній ситуації у Фінляндії та Норвегії, коли територією Росії до цих двох країн прибули близько шести тисяч біженців.

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"До того моменту ані Фінляндія, ані Норвегія не стикалися з проблемою мігрантів на російському кордоні", - заявив керівник прикордонної служби Литви Ренатас Позела в інтерв'ю агентству Reuetrs. Однак потім кількість біженців, що прибула через російський кордон до згаданих країн, упродовж одного тижня якимось дивом різко зросла. Та вже за пару тижнів потік знову припинився, додав Позела.

Спорудження паркану на кордонах розпочали поки Латвія та Естонія. Тим часом у Литві цього тижня відбуваються навчання за участі сотень прикордонників, співробітників поліції та солдатів. Під час навчань відпрацьовується подолання викликаної біженцями кризи на державному кордоні. Однією з темою навчань є також повернення до паспортного контролю на кордоні з сусідами по ЄС.

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Естонія, своєю чергою, оснащує кордон камерами відеоспостереження. Техніка має допомогти не лише в протидії нелегальній міграції, а й у боротьбі з контрабандою. Такими камерами вже оснащено кордон між Литвою та Білоруссю.