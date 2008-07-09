У Франції на ядерному об'єкті стався витік радіоактивних відходів

На ядерному об`єкті на півдні Франції поблизу Авіньйона стався витік відходів, які містять незбагачений уран.

30 тисяч літрів рідини, що містить 12 грамів незбагаченого урану на літр, просочилися в ґрунт; відходи також потрапили в дві річки, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Витік стався у вівторок увечері в одному з підрозділів комплексу атомної електростанції "Трікастен".

Згідно із заявою влади, ризик для населення невеликий, проте місцевим жителям заборонили ловити рибу, купатися і користуватися водою з колодязів.

За словами прес-секретаря Агентства з ядерної безпеки Еванджелії ПЕТІ, йдеться не про радіоактивний інцидент, а про екологічну подію.

Інший представник Агентства наголосив, що загалом у рідині містилося близько 360 кг урану, який, за його словами, має дуже низький рівень радіоактивності, але водночас є токсичним.

Вміст урану в річці Гаф’єр у 1000 разів перевищив нормальний, але, за словами представників Агентства з ядерної безпеки, він швидко знижується.

Французька організація Sortir du nucleaire ("Відмовитися від атомної промисловості"), яка виступає проти використання атомних електростанцій, заявила, що витік негативно вплине на довкілля і здоров`я людей.

Близько 80% споживаної електроенергії Франція отримує від роботи атомних електростанцій.