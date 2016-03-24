Австралія підтвердила, що знайдені уламки можуть належати зниклому MH370

Про це повідомляє ABC з посиланням на заяву уряду Австралії, передає Лента.ру.

За словами австралійського міністра транспорту Даррена Честера, малазійська слідча група закінчила дослідження двох уламків. Він зазначив, що обидва фрагмента відповідають конструкції літака того типу, до якого належав лайнер зник.

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«Те, що уламки були знайдені на східному узбережжі Африки, узгоджується з результатами моделювання дрейфу, виконаним Державним об'єднанням наукових і прикладних досліджень (CSIRO)», — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що уламок невпізнаного літака виявили на французькому острові Реюньон в Індійському океані 29 липня. Фрагмент крила, швидше за все, належить зниклому в минулому році лайнеру рейсу MH370 Malaysia Airlines.

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"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін,зник з екранів радарів в ніч на 8 березня 2014 року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю.

В кінці січня 2015 року всі вони офіційно були визнані загиблими. Передбачається, що літак впав у воду в південній частині Індійського океану.