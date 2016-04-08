Вибухи в Брюсселі: оприлюднено відео з підозрюваним в організації теракту

Влада Бельгії припускає, що учасників нападів було четверо: троє смертників загинули при вибухах, один знаходиться в бігах. На записах камер спостереження видно, що підозрюваний одягнений у світлу куртку, світло-блакитну сорочку і капелюх.

За словами прокурорів, підозрюваний вийшов з будівлі аеропорту Завентем в 7:58 ранку після вибухів, передає Російська служба ВВС.

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Потім він пройшов повз готель Sheraton і стоянку автомобілів компанії з прокату Avis. Покинувши територію аеропорту, в якийсь момент "чоловік в капелюсі" позбувся своєї світлої куртки.

О 8:50 ранку він був помічений на перехресті Гроті Даальстраат і шосе де Лувен, коли прямував у бік центру міста. Рукави його сорочки в той момент були закатані.

Підозрюваний продовжив свій шлях по шосе де Лувен, потім звернув на авеню де Брабаконн і зник з поля зору камер спостереження біля перехрестя з рю дю Нойє о 9:50. За дві години з моменту виходу з будівлі аеропорту "чоловік в капелюсі" пройшов пішки близько 10 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя прогриміло два вибухи. Незабаром пролунав вибух на станції метро Мальбек. В результаті терактів загинули 32 людини, близько 300 отримали поранення. Відповідальність за ці теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".