Серія терактів у Брюсселі: поліція розповіла про 50 співробітників аеропорту, які симпатизують ІДІЛ

Про це йдеться у відкритому листі поліцейських, адресованому керівництву, повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Het Nieuwsblad.

Автори листа заявляють, що в аеропорту відсутній належний контроль безпеки, будь-яка людина може потрапити в аеропорт, в тому числі люди з кримінальним минулим, багато з яких працюють тут продавцями і вантажниками.

«Для нас цілком очевидно, що терористи за допомогою своїх скаутів перевірили безпеку аеропорту, перш ніж вживати заходів», - стверджують автори листа.

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Відзначається, що принаймні 50 членів ІД і тих, хто симпатизує їм співробітників мають доступ до багатьох службових приміщень, у тому числі вони можуть потрапити навіть у кабіну літака.

У минулому кілька таких людей було звільнено з аеропорту після перевірки службою безпеки, зазначають співробітники, проте очевидно, що далеко не всі.

Раніше повідомлялося, що ФБР інформувало владу Нідерландів про кримінальне минуле братів-смертників Бакрауі за шість днів до теракту в аеропорту Брюсселя, який вони, ймовірно, здійснили.