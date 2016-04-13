Трамп вважає, що керівництво республіканців влаштувало проти нього змову

Мільярдер Дональд Трамп заявив, що партійне керівництво республіканців змовилось проти його кандидатури. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Як відомо, минулого тижня на внутрішньопартійних виборах кандидатів у президенти США від республіканців Тед Круз переміг у штаті Колорадо, чим скоротив відставання від Трампа, який поки продовжує лідирувати у внутрішньопартійній передвиборній гонці.

При цьому Трамп заявив, що делегати, які були готові підтримати його в Колорадо, були відсторонені від голосування Республіканським комітетом США.

"Їм не подобається, що я вкладаю свої власні кошти, тому що це означає, що вони втрачають контроль наді мною, оскільки я працюю для людей", - заявив Трамп.

Офіційно кандидата на пост президента від республіканців буде оголошено на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді, а кандидата від демократів - 25-28 липня у Філадельфії.