Клінтон і Трамп програли праймеріз у "борсуковому" штаті

Як повідомляє The New York Times, серед демократів, після підрахунку 97% голосів, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс набирає 56,4% підтримки, та вже є недосяжним для Клінтон у Вісконсіні.

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Також, за результатами праймеріз серед республіканців, після підрахунку 95% голосів перемогу отримує сенатор від штату Техас Тед Круз. Наразі він набирає 48,4%, і вже є недосяжним для Трампа у Вісконсіні. У Трампа 35% підтримки.

"Сьогоднішній вечір є поворотним моментом. Я все більше і більше переконаний, що наша кампанія виграє 1,237 необхідних делегатів для отримання перемоги для висунення (єдиним кандидатом у президенти) від Республіканців. Або перед Клівлендом, або після... Ми виграємо більшість делегатів", - наголосив Круз, передає CNN.

Станом на північ (за місцевим часом), згідно з результатами підрахунку голосів, Круз на праймеріз у Вісконсіні отримав щонайменше 33 делегати, коли Трамп тільки 3.

Трамп продовжує домінувати у перегонах за кількістю отриманих делегатів. За підрахунками CNN, мільярдер у цілому отримав 743 делегати, Круз 507 та губернатор штату Огайо Джон Кейсік 145.

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Клінтон зараз має 1,742 делегати (з яких 1,259 публічно зобов'язалися проголосувати за неї та 483 суперделегатів, які повідомили про підтримку, але теоретично вони можуть змінити свою позицію). Сандерс має 1,051 делегата, включно з 1,020, які публічно заприсяглися проголосувати за нього.