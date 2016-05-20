У Путіна назвали вступ Чорногорії до НАТО "експансією"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В цілому подальша експансія НАТО, з нашої точки зору, є скоріше процесом зі знаком мінус, цей процес нічого не дає з точки зору забезпечення європейської безпеки, навпаки, загрожує подальшим підвищенням градуса напруженості на континенті", - сказав Пєсков.

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При цьому він заявив, що Росія ніколи не уникала діалогу з НАТО, але таке спілкування має бути "конструктивним" і здійснюватися на основі поваги до взаємних інтересів.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня всі 28 країн НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу.

Після того як протокол буде ратифіковано парламентами всіх країн-членів Альянсу, Чорногорія стане повноправним 29-м членом НАТО.