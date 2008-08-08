Російський корабель-розвідник помічений біля узбережжя Японії

Японський есмінець засік неподалік від острова Окінава, де розташовується 40-тисячний контингент американських військ, розвідувальний корабель російського ВМФ, передає AFP з посиланням на японське агентство Kyodo News.

Корабель-розвідник був виявлений за 30-40 кілометрів від узбережжя. Він то починав рух, то лягав в дрейф. Потім ліг у дрейф приблизно за 70 кілометрів на схід від південного краю острова.

Як повідомляє Kyodo News, ймовірно російський корабель займався прослушкою американських радіопереговорів. Міністерство оборони Росії ще ніяк не коментувало цю інформацію.