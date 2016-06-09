Росреєстр продовжує ховати дані васалів Путіна: цього разу "стер" синів генпрокурора РФ Чайки

Про це повідомляється в блозі Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

"В офіційному реєстрі власників нерухомості Артема Чайки більше не існує. Немає такої людини. Тепер замість нього ЛСДУ3", - пише Навальний.

"ЛСДУ3 також виявляється власником землі, на якій стоїть цей будинок, а також гаража та госпбудівлі на ділянці", - йдеться у блозі.

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Крім того, як наголошується, з братом Артема Чайки сталася така ж "оказія".

"Колишнього чиновника, а нині інвестора-грибника, теж скрізь перейменували. І, незважаючи на родинний зв'язок, присвоїли йому свій унікальний код. Ігор Чайка тепер офіційно — ЙФЯУ9", - наголошується в блозі.

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Навальний передбачає, що "тато-Чайка", якого ось-ось перепризначать генпрокурором, вважає, що власність його синів — це секрет, який повинен охоронятися на державному рівні: "Ніхто не повинен знати, чим справді володіють ці "бізнесмени".

Навальний підкреслив, що це незаконно, тому ФБК подає в суд на Росреєстр "по кожному випадку засекречування/вимарювання чиновників і їхніх дітей".

Раніше з Росреєстру зник запис про те, що пагода на Рубльовці була записана на дочку міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Також зник запис про нерухомість зятя Путіна Кирила Шамалова.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Навального раніше провів розслідування про бізнес сім'ї Чайки. Зокрема, у звіті йдеться про сина Артема Чайку, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.