Держдума ухвалила "антитерористичні поправки": тепер у Росії можуть посадити за "недонесення"

12:51, 24 червня 2016
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Держдума у третьому, остаточному читанні схвалила "антитерористичний" законопроект, внесений Іриною Яровою.

Государственная дума РФ / Wikipedia

Згідно з документом, збільшуються терміни і штрафи за кількома статтями, знижується вік відповідальності за злочини до 14 років, передає Дождь.

Так, збільшується відповідальність за заклики до терористичної діяльності і виправдання тероризму в інтернеті. У Кримінальний кодекс також вводиться стаття "Неповідомлення про злочин". Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі на термін до року.

Законопроект також зобов'язує операторів зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх правоохоронним органам. Йдеться про листування, дзвінки і файли, якими обмінюються користувачі.

Схвалені поправки знижують з 16 до 14 років вік, починаючи з якого особа підлягає кримінальної відповідальності за участь у масових заворушеннях, викрадення літака, організацію незаконного збройного формування і за неповідомлення про злочини.

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"Антитерористичний" законопроект внесли на розгляд ще наприкінці квітня 2016 року. У початковій версії він пропонував заборонити виїзд з країни громадян Росії в тому випадку, якщо у них є незнята судимість за здійснення діяльності, пов'язаної з терористичною за статтями про захоплення влади, насильницького утримання влади, збройному заколоті чи злочинів екстремістської спрямованості.

У четвер, 23 червня, комітет Держдуми з безпеки і протидії корупції виключив із законопроекту норму про позбавлення громадянства.

З нової версії тексту законопроекту зникли прийняті 22 червня в другому читанні норми про те, що осіб, які мають два громадянства, позбавлятимуть громадянства Росії за вступ на роботу на іноземні спецслужби, а також вчинення терористичних й екстремістських злочинів.

Крім того, комітет Держдуми виключив із законопроекту положення, яке пропонував обмежити виїзд за межі Росії громадянам, що мають судимість за терористичні злочини.

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