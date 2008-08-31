У Новому Орлеані оголошено примусову евакуацію

Мер Нового Орлеана (США) Рей Неджін віддав розпорядження щодо примусової евакуації городян через наближення урагану "Густав". Евакуація мешканців почнеться о 8:00 за місцевим часом, передає Associated Press. За словами мера, містові загрожує величезна небезпека і слід зробити все можливе, щоб уникнути повторення трагедії 2005 р.

Ще до розпорядження мера близько 1 млн. людей евакуювалися з американського узбережжя Мексиканської затоки. У Новому Орлеані напередодні почалася евакуація старих, інвалідів і малоймущих - це саме ті категорії населення, які найбільше постраждали від урагану "Катріна" в серпні 2005 р.

Очікується, що ураган четвертої категорії небезпеки "Густав" досягне узбережжя Сполучених Штатів на початку наступного тижня. На його шляху можуть опинитися штати Техас, Міссісіпі і Луїзіана. Ще до Сполучених Штатів "Густав" пройде Кубу.

Американські метеорологи поки що не мають достовірного прогнозу про те, які райони узбережжя приймуть на себе основний удар стихії. Проте вже нині зрозуміло, що "Густав" сильніший за "Катріну". Наприкінці серпня 2005 р. "Катріна" вдарила по Новому Орлеанові в статусі урагану третього ступеня. Стихія забрала життя 1800 людей і практично знищила місто, нагадує РосБізнесКонсалтинг.