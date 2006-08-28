Частина родичів загиблих пасажирів Ту-154 ”поквапилася” з упізнанням

Частина родичів загиблих пасажирів російського літака Ту-154, що розбився в катастрофі під Донецьком 22 серпня, "поквапилася" з упізнанням.

Про це повідомив начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури Донецької області Сергій ЗАЕЦЬ, передає кореспондент УНІАН.

"Люди, приходячи до моргу, спочатку говорили, що вони впізнають родичів, через деякий час приходять і кажуть, що ні, ми поквапилися, ми не впізнаємо", - сказав С.ЗАЄЦЬ.

За його словами, родичі загиблих не впевнені в упізнанні, тому що не "хочуть ховати не свої трупи".

С.ЗАЄЦЬ підтвердив, що "дехто взагалі відмовився від такої процедури, як упізнання". "Приблизно 30 написали заяви, що вони не бажають проходити процедуру упізнання. Майже 50 у цьому взяли участь, але нікого не впізнали", - відзначив С.ЗАЄЦЬ.

Він також уточнив, що офіційно пізнаними вважаються 82 пасажири, які загинули в авіакатастрофі. При цьому С.ЗАЄЦЬ уточнив, що навіть із 82 упізнаних пасажирів, "судячи зі світової статистики, ще може бути помилкою до 50%"."Тобто від 50 до 20% у цій процедурі, скажімо так, помилки цілком реальні", - акцентував начальник відділу прокуратури.

Він також повідомив, що слідчими органами ухвалено рішення чекати результатів генетичної експертизи ДНК останків загиблих авіапасажирів.

Як повідомляв УНІАН, у результаті катастрофи літака Ту-154 «Пулковських авіаліній» 22 серпня загинули всі 170 людей, які перебували на борту.