Кораблі ВМФ Росії вийшли в Чорне і Каспійське моря для перевірки боєготовності

Про це повідомив департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії. Раптова перевірка боєготовності почалася в збройних силах країни днем раніше. Вона триватиме до 31 серпня, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає Бі-бі-сі.

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Мету перевірки Шойгу описав як відпрацювання "повного циклу безпосередньої підготовки збройних сил до захисту інтересів Російської Федерації при наростанні загрози її безпеці".

Ще одна з цілей перевірки - оцінити здатність армії швидко нарощувати боєготовність на південно-західному напрямку, додав глава міноборони РФ.

Серед бойових кораблів, що вийшли в море, фрегат "Адмірал Григорович", ракетні кораблі "Самум" і "Міраж", сторожовий корабель "Смітливий", малі протичовнові кораблі "Александровець" і "Касимов", ракетні катери, мінно-тральні кораблі, великі десантні кораблі "Микола Фільченков", "Азов", "Ямал", "Цезар Куніков", "Саратов".

За перевіркою боєздатності російських збройних сил стежать у Вашингтоні. "Ми розраховуємо, що Росія виконає всі відповідні зобов'язання в рамках існуючих угод і надасть сусідам необхідні запевнення і відомості про масштаби і характер цих дій", - сказала офіційний представник Пентагону Мішель Балданса.

Ці навчання стали найбільшими в Росії за останні півтора року. Останнім часом подібні перевірки боєготовності почастішали. У червні пройшла перевірка бойової і мобілізаційної готовності російської армії. У березні така перевірка проводилася у повітряно-десантних військах - у ній брали участь близько 30 тис. осіб.