В Македонії у грудні пройдуть позачергові парламентські вибори

Угоди досягли за посередництва Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, в ході шестигодинної зустрічі керівників чотирьох основних партій країни – владних консерваторів, опозиційних соціал-демократів і двох партій македонських албанців – погодилися створити міжпартійний орган спостереження за виборчою кампанією.

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Також, за умовами домовленості, парламент країни повинен за сто днів до виборів затвердити новий тимчасовий уряд, у якому опозиція має отримати посади міністрів внутрішніх справ і праці, та заступників міністрів фінансів і сільського господарства.

Проведення позачергових виборів було одним із елементів попередньої домовленості, теж досягненої за міжнародного посередництва, про завершення кризи. Такі вибори спершу були призначені на квітень, потім перенесені на червень, а відтак і відкладені на невизначений термін.

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Ці домовленості дають сподівання на вирішення політичної кризи між головним опозиційним «Соціал-демократичним союзом» і владною консервативною партією «Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність».

Конфлікт почався після звинувачень опозиції, що уряд тодішнього прем’єра-консерватора Николи Ґруєвського веде незаконне прослуховування опозиційних політиків, суддів та громадських діячів у Македонії. Ґруєвський заявив, що опозиція намагається очорнити його, і звинуватив лідера соціал-демократів Зорана Заєва у державній зраді.