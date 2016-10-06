Продана за $10 млн картина голландського художника виявилася підробкою

Як йдеться в заяві аукціонного будинку "Сотбіс", угода вже анульована. Клієнту повернули повну вартість покупки після того, як експертиза встановила, що картина "Портрет невідомого" є "поза всякими сумнівами" підробленою, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Аукціонний дім повідомив, що за згодою продавця картини поінформував покупця про можливі проблеми з достовірністю роботи. Картина була піддана доскональному технічному аналізу, який показав, що при її виготовленні були використані сучасні матеріали.

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"Це вказує на те, що картина ніяк не могла бути написана в XVII столітті", - йдеться в заяві "Сотбіс".

Експертиза знадобилася після того, як стала з'являтися інформація про вмілого фальсифікатора, який перебуває на свободі і чиї підробки могли бути продані на загальну суму, що перевищує 200 млн фунтів.

Як вважають, серед виконаних ним підробок та робота, яку приписують італійському майстру Ораціо Джентілескі, що зберігалася в британській Національній галереї.

Картина "Давид споглядає голову Голіафа" була передана галереї у тимчасове користування її нинішнім власником в 2013 році і виставлялася аж до березня нинішнього року. Зараз вона повернута господареві.

Ще одна спірна робота, що приписується художнику епохи Відродження Лукасу Кранаху Старшому, була заарештована французькою владою в березні, після того, як виникли сумніви в її достовірності.