Ющенко: Україна готова надати своїх миротворців у Нагірний Карабах

Україна готова надіслати до Азербайджану своїх миротворців для врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА, про це глава Української держави заявив сьогодні на зустрічі зі студентами та викладачами Бакинського слов`янського університету.

Українська держава, як наголосив В.ЮЩЕНКО, вважає необхідною умовою врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху визнання цілісності території Азербайджанської Республіки, а також виведення військ з окупованої території. «Силовий формат, тиск для вирішення цього питання – тупиковий. Він не приносить результату», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив, що ще одним необхідним пунктом у вирішенні цього питання українська сторона бачить повернення на батьківщину біженців. Питання статусу Карабахської автономії, на переконання Президента України, має розглядатися в рамках референдуму, але, безперечно, враховуючи позицію щодо цілісності Азербайджану.

Невід’ємною частиною врегулювання нагірно-карабахського конфлікту, на думку Президента, може бути також введення миротворчих сил. І тут Україна готова зробити свій внесок за умови, що всі заходи відбуватимуться під егідою ОБСЄ чи Ради безпеки ООН. «Я підкреслював на зустрічах із Президентом Ільхамом АЛІЄВИМ готовність України надати миротворчі сили з метою врегулювання конфлікту», – сказав В.ЮЩЕНКО.