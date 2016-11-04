Російським найманцям в Сирії надаються пільги військовослужбовців РФ - Reuters

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Reuters.

Лікар російського військового госпіталю на умовах анонімності розповів Reuters, що поранених найманців вивозять з Сирії на військових літаках, а в РФ лікують у лікарнях для військовослужбовців.

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За його словами, в його хірургічному відділенні лікувалися шість або сім поранених в Сирії бійців, які при цьому не були військовими. У Москві і Санкт-Петербурзі є ще як мінімум два госпіталі, де лікують поранених в Сирії найманців, заявив він.

За даними агентства, російські найманці прибувають в Сирію на російських військових літаках і кораблях на російські бази. Їх дії тісно координуються з офіційними російськими збройними силами.