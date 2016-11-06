У Середземному морі врятували понад 2 тисячі мігрантів

Всього італійські рятувальники провели 16 операцій із залученням іспанського військового корабля і кількох неурядових суден, повідомляє Радіо Свобода.

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Як зазначається, Міжнародна організація з міграції цього тижня повідомила, що від початку року в Середземному морі загинуло 4220 шукачів притулку в порівнянні з 3777-ма минулоріч.

За попередніми даними, берегів Італії по морю дісталися 159 тисяч мігрантів, більшість з них із Північної Африки та Близького Сходу.