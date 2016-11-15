Путін сам ініціював розмову з Трампом

Путін зателефонував Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах у США, передає Greatagain.gov.

За повідомленням, лідери двох країн обговорили широке коло питань, у тому числі загрози й виклики, які стоять перед США та Росією, економічні питання та історичні відносини двох країн, які нараховують понад 200 років.

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Трамп заявив, що він сподівається на міцні відносини з Росією.

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін і Трамп висловилися на користь активної спільної роботи з нормалізації відносин двох країн, стверджують у Кремлі.