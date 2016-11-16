Вибори у США: підрахунки показали відставання Трампа від Клінтон на 1 мільйон голосів

Про це свідчать дані підрахунків, передає Politico.

Так, за Клінтон подали голоси понад 61,963,234 виборців, а за Трампа проголосували 60,961,185 людей.

Читайте такожПутін сам ініціював розмову з Трампом

Крім того, процес підрахунку голосів ще не завершений в штатах Каліфорнія, Юта, Вашингтон, дані з Мічигану досі недоступні.

Але водночас Трамп зберігає лідерство за кількістю голосів вибірників: 290 з необхідних 270, у Клінтон — всього 232 голоси.

Аналогічна ситуація сталася в США в 2000 році, коли президентом став республіканець Джордж Буш-молодший. Його суперник від Демократичної партії Ел Гор випередив Буша на 540 тис. голосів.

В США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.