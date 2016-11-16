Вибори у США: підрахунки показали відставання Трампа від Клінтон на 1 мільйон голосів
На виборах президента США кандидат від демократів Хілларі Клінтон випередила республіканця Дональда Трампа на понад 1 млн поданих голосів виборців.
Про це свідчать дані підрахунків, передає Politico.
Так, за Клінтон подали голоси понад 61,963,234 виборців, а за Трампа проголосували 60,961,185 людей.
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Крім того, процес підрахунку голосів ще не завершений в штатах Каліфорнія, Юта, Вашингтон, дані з Мічигану досі недоступні.
Але водночас Трамп зберігає лідерство за кількістю голосів вибірників: 290 з необхідних 270, у Клінтон — всього 232 голоси.
Аналогічна ситуація сталася в США в 2000 році, коли президентом став республіканець Джордж Буш-молодший. Його суперник від Демократичної партії Ел Гор випередив Буша на 540 тис. голосів.
В США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.