Столтенберг про розмову Трампа з Путіним: він може говорити зі світовими лідерами, але НАТО не змінить позиції щодо України

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Брюсселі, коментуючи телефонну розмову Трампа з Путіним та відповідаючи на запитання, чи прийшов час, щоби нормалізувати відносини з Росією.

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«Передусім, я думаю, що це дуже нормально, коли обраний президентом Дональд Трамп говорить зі світовими лідерами, включно з лідером Росії. І меседж НАТО був про те, що ми хочемо мати з Росією діалог», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Росія – найбільший сусід НАТО й буде ним залишатися. «Особливо в часи великої напруги, коли ми стоїмо перед великою кількістю викликів у сфері безпеки, важливо мати діалог, важливо мати відкритими канали для політичного діалогу з Росією. Тому меседж НАТО полягає в тому, що немає протиріччя між сильною обороною та політичним діалогом», – підкреслив він.

Також Столтенберг нагадав позицію НАТО, відповідно з якою важливо поважати територіальну цілісність та суверенітет усіх країн, включно з Україною.

«Тому ми ніколи не приймемо порушення територіальної цілісності та суверенітету України, і це є причиною того, що ми так реагуємо на російську агресію стосовно України», – заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, розмова Трампа, обраного президентом США, та Путіна відбулася з ініціативи президента РФ.