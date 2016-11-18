ЦВК Молдови визнала обрання проросійського кандидата Додона президентом країни
Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів.
Голова ЦВК Аліна Руссу на останньому засіданні комісії повідомила, що Додон переміг на виборах; це робить його третім президентом країни, обраним безпосередньо народом. Про це повідомляє молдавське видання Publika.
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Додон, який також є лідером партії соціалістів, затверджений як обраний президент Республіки Молдова Центральною виборчою комісією.
За даними ЦВК, він набрав 52,27% голосів.
Другий кандидат від партії "Дія і Солідарність" є Санду набрала 47,73% голосів.
Руссу зазначила, що всього бюлетені для голосування отримали 1 млн 614 тис. 67 громадян. На вибори прийшли 1 млн 614 тис. 23 особи. 44 бюлетеня були зіпсовані або анульовані.
На офіційному сайті Додона зазначається, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією. Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви.
На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією" і зібрався з першим візитом до Москви.