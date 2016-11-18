ЦВК Молдови визнала обрання проросійського кандидата Додона президентом країни

Голова ЦВК Аліна Руссу на останньому засіданні комісії повідомила, що Додон переміг на виборах; це робить його третім президентом країни, обраним безпосередньо народом. Про це повідомляє молдавське видання Publika.

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Додон, який також є лідером партії соціалістів, затверджений як обраний президент Республіки Молдова Центральною виборчою комісією.

За даними ЦВК, він набрав 52,27% голосів.

Другий кандидат від партії "Дія і Солідарність" є Санду набрала 47,73% голосів.

Руссу зазначила, що всього бюлетені для голосування отримали 1 млн 614 тис. 67 громадян. На вибори прийшли 1 млн 614 тис. 23 особи. 44 бюлетеня були зіпсовані або анульовані.

На офіційному сайті Додона зазначається, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією. Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви.

На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією" і зібрався з першим візитом до Москви.