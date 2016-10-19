Політолог розповів про ризик появи на кордоні з Україною ще одного недружнього режиму

Проросійський кандидат в президенти Молдови Ігор Додон, підтримка якого за даними соціологів становить близько 30%, в разі перемоги має намір перетворити країну на федерацію, в якій Придністров'я буде мати "широкі повноваження". Це створює ризик посилення в цьому регіоні російського військового контингенту. Таку думку у своєму Facebook висловив директор аналітичної групи Da Vinci Анатолій Баронін.

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"Проросійський кандидат у президенти РМ Ігор Додон заявив про те, що Молдова готова стати федерацією заради територіальної цілісності країни і вирішення придністровської кризи. Як і прогнозувалося, Кремль планує в разі перемоги проросійського кандидата здійснити політичне перелаштування Молдови, зробити країну федерацією, до складу якої увійде Придністров'я з "широкими повноваженнями", - написав Баронін.

Політолог зазначив, що соціологи говорять про приблизно 30% підтримки Додона серед виборців.

"Його перемога призведе до згортання європейського курсу РМ, початок переговорів про вступ Кишинева до ЄАЕС. Реалізація плану про федералізацію Молдови з реінтеграцією ПМР призведе до втрати можливості відновити проєвропейську зовнішню політику цієї країни внаслідок радикальної зміни електорального поля", - пояснює Баронін.

Він підкреслив, що в результаті перемоги Додона Україна ризикує отримати на південно-західних кордонах недружній політичний та економічний режим, а також ймовірність розгортання або посилення російської військової угруповання, орієнтованої на південь України і Румунії.

Як відомо, президентські вибори в Молдові відбудуться 30 жовтня 2016 року.

Придністров'я - сепаратистський регіон Молдови, фактично незалежний від Кишинева з 1992 року. За законодавством Молдови, території на лівобережжі Дністра з населенням близько 50 тис. осіб має статус "автономного територіального утворення з особливим правовим статусом". У ролі "миротворців" в Придністров'ї діють російські війська.

У серпні в українській розвідці повідомили, що угруповання російських військ на території невизнаного Придністров'я не нараховує потужного військового контингенту Росії. Удар з Придністров'я може бути завдано в разі значного посилення угруповання російських військ. Самопроголошена республіка відіграє лише допоміжну роль для дестабілізації України.