Новообраний проросійський президент Молдови їде у Москву ще до інавгурації

Новообраний проросійський президент Молдови Ігор Додон разом із дружиною їде до Москви. Про це він написав у своєму Facebook.

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«Для того, щоб уникнути спекуляції. Їду в Москву разом з дружиною (у гості, сімейна подія). Офіційний візит до столиці Росії буде після інавгурації», - написав Додон.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів. На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви. На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".