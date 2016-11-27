Новообраний проросійський президент Молдови їде у Москву ще до інавгурації
Цей візит Ігор Додон називає приватним, офіційний буде після вступу на посаду.
Новообраний проросійський президент Молдови Ігор Додон разом із дружиною їде до Москви. Про це він написав у своєму Facebook.
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«Для того, щоб уникнути спекуляції. Їду в Москву разом з дружиною (у гості, сімейна подія). Офіційний візит до столиці Росії буде після інавгурації», - написав Додон.
Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів. На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.
Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви. На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".