Обраний президентом Молдови Додон заявив, що реалізація угоди про асоціацію з ЄС буде продовжена

Про це пише російське видання «Газета.ru».

За його словами, президент не має повноважень на скасування міжнародних договорів, в тому числі і угоди про асоціацію з ЄС.

Додон додав, що він буде президентом країни для всіх, а не тільки для тих, хто підтримує соціалістів, і тому проголосував за нього.

«Реалізація угоди про асоціацію з ЄС буде продовжена», - зазначив президент Молдови.

При цьому Додон додав, що буде домагатися поновлення економічних і стратегічних відносин з Росією, не виключаючи проведення переговорів з цього питання в тристоронньому форматі за участю Молдови, Євросоюзу і Росії.

За його словами, в залежності від результатів майбутніх парламентських виборів, він готовий провести референдум, під час якого самі громадяни дадуть відповідь на питання, в який союз вони хочуть інтегруватися - в Європейський чи Євразійський.

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Він також підкреслив, що не є ні проєвропейським, ні проросійським президентом. «Що значить те, що я близький до влади в Москві? Я думаю, що це ярлик, який придумали мої політичні опоненти ... Я промолдавский», - підкреслив Додон.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія Республіки Молдова визнала обрання проросійського кандидата Ігоря Додона президентом країни після другого туру виборів. На офіційному сайті Додона зазначалось, що у разі перемоги на виборах він у перші 100 днів на посаді президента обіцяє відновити стратегічне партнерство з Росією.

Також перший закордонний візит він планує здійснити до Москви. На наступний день після другого туру виборів Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я "провокацією".