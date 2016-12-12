У понеділок Лагард постане перед судом у справі про службову недбалість
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард напередодні судового засідання у справі щодо службової недбалості,що розпочнеться у понеділок, 12 грудня, заявила, що впевнена у своїй невинуватості.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу France 2 в неділю, передає DT.ua з посиланням на The Guardian.
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"Думаю, всі ми часом буваємо недбалі. Я виконувала свою роботу настільки добре, наскільки могла, в межах своїх пізнань", – сказала Лагард.
Якщо керівника МВФ визнають винною в недбалості, яка призвела до необгрунтованої виплати з бюджету 400 мільйонів євро бізнесмену Бернару Тапі, їй загрожує до двох років позбавлення волі і штраф у 15 тисяч євро.
Виконавча рада МВФ заявила, що не сумнівається в компетенції директора-розпорядника.
Крістін Лагард постане перед спеціальним судом для членів уряду. Судовий процес триватиме до 20 грудня і буде п'ятим в історії трибуналу, який складається з трьох суддів і шести депутатів від обох – верхньої та нижньої – палат парламенту Франції.