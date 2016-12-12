У понеділок Лагард постане перед судом у справі про службову недбалість

06:01, 12 грудня 2016
Світ
655 0

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард напередодні судового засідання у справі щодо службової недбалості,що розпочнеться у понеділок, 12 грудня, заявила, що впевнена у своїй невинуватості.

REUTERS

Про це вона заявила в ефірі телеканалу France 2 в неділю, передає DT.ua з посиланням на The Guardian.

Читайте такожГлава МВФ Лагард постане перед судом у Франції за підозрою в розтраті державних коштів

"Думаю, всі ми часом буваємо недбалі. Я виконувала свою роботу настільки добре, наскільки могла, в межах своїх пізнань", – сказала Лагард.

Якщо керівника МВФ визнають винною в недбалості, яка призвела до необгрунтованої виплати з бюджету 400 мільйонів євро бізнесмену Бернару Тапі, їй загрожує до двох років позбавлення волі і штраф у 15 тисяч євро.

Виконавча рада МВФ заявила, що не сумнівається в компетенції директора-розпорядника.

Крістін Лагард постане перед спеціальним судом для членів уряду. Судовий процес триватиме до 20 грудня і буде п'ятим в історії трибуналу, який складається з трьох суддів і шести депутатів від обох – верхньої та нижньої – палат парламенту Франції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МВФ#Лагард