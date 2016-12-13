Після перерахунку голосів Трамп залишився переможцем виборів
11:18, 13 грудня 2016Світ
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У США 12 грудня завершилася процедура перерахунку голосів у кількох штатах, за підсумками якої республіканець Дональд Трамп залишається переможцем президентських виборів.
Дональд Трамп / REUTERS
Учасники перерахунку навіть додали Трампові ще 131 голос у штаті Вісконсін, де офіційний підрахунок засвідчив, що він виграв із перевагою у майже 23 тисячі голосів при майже трьох мільйонах учасників голосування.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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«Демократи і Зелена партія тепер можуть відпочити», – вказав Трамп у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня федеральний суддя в США відхилив запит кандидата в президенти від Партії зелених Джилл Стайн, яка домагалася перерахунку голосів за підсумками президентських виборів в Пенсільванії.
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