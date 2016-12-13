Після перерахунку голосів Трамп залишився переможцем виборів

Учасники перерахунку навіть додали Трампові ще 131 голос у штаті Вісконсін, де офіційний підрахунок засвідчив, що він виграв із перевагою у майже 23 тисячі голосів при майже трьох мільйонах учасників голосування.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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«Демократи і Зелена партія тепер можуть відпочити», – вказав Трамп у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня федеральний суддя в США відхилив запит кандидата в президенти від Партії зелених Джилл Стайн, яка домагалася перерахунку голосів за підсумками президентських виборів в Пенсільванії.