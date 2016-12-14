У США заявили про можливе захоплення бойовиками ІДІЛ засобів ППО в Пальмірі

Про це заявив командувач силами міжнародної коаліції генерал США Стівен Таунсенд, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Імовірно у терористів могли опинитися засоби протиповітряної оборони, бронетанкова техніка і різна стрілецька зброю.

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Таунсенд заявив, що все, що опинилося в руках ІДІЛ, представляє загрозу для міжнародної коаліції. "Ми можемо контролювати цю загрозу, і зробимо це", — заявив американський генерал.

Про те, що бойовики ІДІЛ могли захопити зброю в Пальмірі написала газета The Washington Post 14 грудня. Як повідомило видання, проаналізувавши фотографії і відео, які терористи опублікували із захопленого міста, бойовики розташувалися на покинутій російській базі, де залишилися особисті речі і велика кількість стрілецького і важкого озброєння.

Як зазначає газета, на одному з фрагментів показано ящики з боєприпасами і зенітні знаряддя. Крім того, на знімках можна побачити кинуті артилерійські знаряддя, кулемети і контури зенітно-ракетного комплексу С-125.