Верховний суд Японії відхилив вимогу про повне виведення американських військових з Окінави

До суду з вимогою припинити роботи по перенесенню американської авіабази Футенма звернувся губернатор префектури Окінава Такесі Онага, пропонував розмістити авіабазу на території будь-якого іншого регіону Японії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Влітку 2016 року Онага анулювала дозвіл на проведення будівельних робіт по перенесенню Футенмы, вимагаючи повного виведення бази за межі Окінави. Уряд Японії, який виступає за збереження бази на території острова Окінава, у відповідь на дії губернатора подав позов.

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У вересні суд Фукуоки визнав незаконним введену губернатором Окінави заборону на будівництво.

Раніше на Окінаві пройшли протести жителів, обурених планами уряду перенести основний комплекс будівель ВМС США з центру острова на північне узбережжя, де майже немає поселень і зберігається унікальна природа.

Протести з вимогою вивести американських військових з острова проходять на острові майже регулярно з 1995 року, коли американські військові зґвалтували 12-річну школярку.

У червні цього року пройшли масові протести жителів Окінави після зґвалтування і вбивства 20-річної дівчини колишнім американським моряком. Учасники акцій протесту вимагали, щоб американські військові покинули острів.

На тлі зростання напруженості у зв'язку з вбивством дівчини в липні цього року США повідомили, що мають намір повернути Японії шосту частину території острова Окінава, де американські військовослужбовці проходять підготовку до боїв в джунглях.

Американська військова присутність на Окінаві триває з кінця Другої світової війни. Зараз на острові знаходяться близько 30 тисяч американських військовослужбовців.