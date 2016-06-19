Десятки тисяч японців провели акцію з вимогою прибрати військову базу США з Окінави

Безпосереднім приводом до протесту стало недавнє згвалтування і вбивство 20-річної жінки. Його здійснив колишній американський моряк, який працював в якості цивільного службовця на основній базі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Обурення жителів острова також викликають плани перенести основний комплекс будівель ВМС США з центру острова на північне узбережжя, де майже немає поселень і зберігається унікальна природа.

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Акція протесту проходить в місті Наха, адміністративному центрі префектури: в ній беруть участь десятки тисяч чоловік, в тому числі губернатор острова Такеші Онага. Він виступає проти перенесення будівель, вимагаючи, що американці зовсім покинули острів.

На Окінаві базується військовий гарнізон США чисельністю 26 тисяч осіб.