Десятки тисяч японців провели акцію з вимогою прибрати військову базу США з Окінави
Десятки тисяч жителів Окінави, незадоволених присутністю на японському острові американської військової бази, вийшли на демонстрацію з вимогою до американців покинути острів.
Безпосереднім приводом до протесту стало недавнє згвалтування і вбивство 20-річної жінки. Його здійснив колишній американський моряк, який працював в якості цивільного службовця на основній базі, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Обурення жителів острова також викликають плани перенести основний комплекс будівель ВМС США з центру острова на північне узбережжя, де майже немає поселень і зберігається унікальна природа.
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Акція протесту проходить в місті Наха, адміністративному центрі префектури: в ній беруть участь десятки тисяч чоловік, в тому числі губернатор острова Такеші Онага. Він виступає проти перенесення будівель, вимагаючи, що американці зовсім покинули острів.
На Окінаві базується військовий гарнізон США чисельністю 26 тисяч осіб.