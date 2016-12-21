У Держдепартаменті США сподіваються, що адміністрація Трампа збереже санкції проти РФ

Про це речник Держдепартаменту Джон Кірбі сказав під час щоденного брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

Він сказав, що наступна адміністрація повинна прийняти своє рішення щодо долі санкцій, запроваджених проти РФ через агресію в Україні. Також Кірбі зазначив, що не знає, яким саме може бути це рішення.

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«Ми сподіваємося, що вони прийдуть до розуміння не вести справи з Росією таким чином, що нібито нічого не сталося, зважаючи на її поточні справи (в Україні)", – сказав він.

Також Кірбі нагадав про насилля, яке мало місце в останні дні на сході України.

«Ми хочемо сподіватися, що вони матимуть розуміння в збереженні цих санкцій та цього тиску на Росію, тому що, ми бачили це, вони мають вплив. Й очевидно, це ті рішення, які вони (адміністрація Трампа – УНІАН) мають прийняти», – заявив речник Держдепу.

У цьому зв’язку Кірбі зазначив, що він не може говорити про те, що уряд Трампа зробить, а що ні. Разом із тим він зауважив, що може говорити про ті кроки, які є правильними на думку чинної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на зайняття посади секретаря Державного департаменту кандидатуру головного виконавчого директора нафтової корпорації Exxon Mobil Рекса Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації та має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.