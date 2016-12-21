В Йорданії у сутичці з ісламістами загинули четверо поліцейських
03:18, 21 грудня 2016Світ
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Четверо йорданських поліцейських загинули під час сутички з ісламістськими бойовиками у ході рейду у селі біля міста Карак.
Ілюстрація / REUTERS
Рейд відбувся 20 грудня, за два дні після нападу ісламістів на поліцейських і туристів біля Карака, у результаті чого загинули 10 людей, серед яких туристка з Канади, пише Радіо Свобода.
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За повідомленням поліції, 18 грудня були вбиті також четверо «терористів».
Поліція Йорданії повідомляє, що сутички 20 грудня відбулися біля будинку підозрюваного у зв’язках з один із загиблих нападників.
Представники сил безпеки Йорданії повідомили Reuters, що нападники були йорданськими громадянами.
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