В Йорданії ліквідували бойовиків, що захопили середньовічну фортецю

Всього вбито чотирьох бойовиків, а там, де вони ховалися, знайдено вибухові пристрої, зброю і пояси смертників, передає РБК з посиланням на Reuters.

Чи належали вони до якогось бойового угруповання, не повідомляється. Не називається і їх національність.

Читайте такожВ Йорданії загинули троє американських військових

Як зазначає Reuters, відсутність даних «викликало спекуляції» про те, що бойовики могли бути просто злочинцями, а не терористами «Ісламської держави».

Раніше УНІАН повідомляв, що дев'ять осіб загинули в результаті нападу невідомих бойовиків у місті Ель-Карак на заході Йорданії. Так, невідомі озброєні люди вчинили напад на поліцейських в місті Ель-Карак на заході Йорданії. Після цього вони сховалися в популярному серед туристів стародавньому замку хрестоносців.

За даними Reuters, жертвами нападників стали дев'ять осіб, у тому числі п'ятеро поліцейських, троє цивільних і туристка з Канади. Ще 29 осіб були госпіталізовані, деякі з серйозними пораненнями.