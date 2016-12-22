США закликають Росію скасувати закон про "іноземних агентів"

Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства, передає republic.ru.

"Ми закликаємо російський уряд скасувати цей закон і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань в галузі прав людини", - йдеться в повідомленні.

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У документі наголошується, що 19 грудня Росія "досягла сумною віхи", зарахувавши до "іноземних агентів" 150-ю неурядову організацію.

Держдеп також додає, що "використання терміну "іноземний агент" – це свідомий вибір, який передбачає, що ці організації – зрадники", в той час як в список потрапили організації, які борються з поширенням ВІЛ/Сніду, а також організації, які протидіють застосування тортур.