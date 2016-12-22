США закликають Росію скасувати закон про "іноземних агентів"
Державний департамент США закликав Росію скасувати закон про "іноземних агентів".
Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства, передає republic.ru.
"Ми закликаємо російський уряд скасувати цей закон і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань в галузі прав людини", - йдеться в повідомленні.
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У документі наголошується, що 19 грудня Росія "досягла сумною віхи", зарахувавши до "іноземних агентів" 150-ю неурядову організацію.
Держдеп також додає, що "використання терміну "іноземний агент" – це свідомий вибір, який передбачає, що ці організації – зрадники", в той час як в список потрапили організації, які борються з поширенням ВІЛ/Сніду, а також організації, які протидіють застосування тортур.