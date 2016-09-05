У Росії "Левада-центр" визнали іноземним агентом

Директор "Левада-центру" Лев Гудков заявив "Дождю", що рішення може означати "згортання та припинення діяльності „Левада-центру“". Прес-секретар "Левада-центру" Каріна Піпія додала, що ця новина стала несподіваною для співробітників.

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"Факт відповідності організації ознакам некомерційної організації, що виконує функції іноземного агента, встановлений в ході проведення головним управлінням мін'юсту Росії по Москві позапланової документарної перевірки",- йдеться в повідомленні міністерства юстиції.

Раніше визнати "Левада-центр" іноземним агентом російський мін'юст попросив рух "Антимайдан". В організації вважають, що центр проводить дослідження "по лінії міністерства оборони США за замовленням Вісконсинського університету". Лев Гудков тоді заявив, що співпраця з Вісконсинським університетом ніяк не пов'язана з американським військовим відомством.