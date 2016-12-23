Німецька поліція затримала підозрюваних у плануванні теракту в торговому центрі

Як передає Deutsche Welle, про це в ніч на п'ятницю, 23 грудня, повідомили в німецьких правоохоронних органах.

Двох братів, які походять з Косова, підозрюють в підготовці нападу на торговельний центр в місті Обергаузені. Підозрюваним 31 і 28 років.

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Зараз триває розслідування щодо того, наскільки далеко вони просунулися в підготовці можливих терактів, і чи могли до цього бути причетні інші особи, зазначили в поліції.

Увечері напередодні, 22 грудня, додаткові підрозділи поліції з сусіднього Ессена були перекинуті до торговельного центру CentrO в Обергаузені та прилеглого до нього різдвяного ринку. Поліцейські у формі і в цивільному одязі патрулювали територію цих об'єктів і вулиці неподалік.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня невідомий на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Люди зібралися біля меморіальної церкви поряд з торговою вулицею Курфюрстендамм. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали.