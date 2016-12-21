Поліція Німеччини назвала ім'я тунісця, який підозрюється у скоєнні теракту в Берліні

Підозрюваного звуть Аніс Амрі, йому 24 роки, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За інформацію про місцезнаходження Амрі поліція пообіцяла винагороду в розмірі до 100 тисяч євро. Прикмети підозрюваного такі: зріст - 178 см, вага - близько 75 кг, волосся чорне, очі карі. Поліція попереджає, що Амрі може бути озброєний і небезпечний.

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Як вдалося з'ясувати Арабській службі Бі-бі-сі, Амрі народився 1992 року в туніському місті Татавін. Вже там він був відомий як прихильник радикального ісламу. В Європу він нелегально перебрався в 2011 році. У Амрі було відразу три паспорти: туніський, єгипетський і ліванський.

В Німеччину Амрі приїхав влітку минулого року. Спочатку він оселився у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія і навіть намагався отримати політичний притулок, хоча в лютому цього року фактично переїхав у Берлін.

Влада Північного Рейну-Вестфалії повідомила, що клопотання Анісу Амрі було відхилено ще в червні. Після цього Амрі мали вислати, але Туніс довгий час затягував процес, не надсилаючи необхідні документи. Вони прийшли тільки зараз.

Підозрюваний оголошений у міжнародний розшук. Поліція вже отримала кілька повідомлень від людей, що бачили схожу людину, але жодне з них не підтвердилося.

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Міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Егер зазначив, що поки поліція не може з упевненістю стверджувати, що саме цей чоловік був за кермом вантажівки, яка врізалася ввечері 19 грудня у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні.

Незабаром після наїзду вантажівки на натовп берлінська поліція затримала одного підозрюваного, який виявився вихідцем з Пакистану. Однак його відпустили без пред'явлення звинувачень, так як жодних доказів його причетності до злочину не знайшлося.