WikiLeaks: жорсткий диск з листуванням Клінтон зник з архівів США
Диск на два терабайта з інформацією про електронне листування Хілларі Клінтон у Білому домі, ймовірно, було викрадено з Управління національних архівів та облікових документів.
Сайт WikiLeaks заявив, що, ймовірно, Управління національних архівів та облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронному листуванні екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, повідомляє LB.ua з посиланням на сторінку WikiLeaks в Twitter.
"Диск на два терабайта з інформацією про електронному листуванні Хілларі Клінтон у Білому домі, ймовірно, був викрадений з Управління національних архівів та облікових документів... Ми виплатимо $20 тисяч нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Обами, яке знищило запис", - йдеться в повідомленні.
У Wikileaks зазначили, що жорсткий диск зник ще 24 березня 2016 року.
Ці повідомлення з'явилися незабаром до того, як засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж дав інтерв'ю телеканалу Fox News у посольстві Еквадору в Лондоні, де він переховується з червня 2012 року, щоб уникнути екстрадиції у Швецію з-за порушеної справи про ймовірне зґвалтуванні, нагадує "Радіо Свобода".
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Ассанж заявив, що його ресурс не співпрацював з Росією заради втручання в листування Хілларі Клінтон та її керівника виборчого штабу Джона Подеста.
"Наше джерело - не держава, тому відповідь на питання про взаємодію з Росією - немає", - сказав Ассанж.
На питання, чи могло втручання в електронні ресурси Клінтон і Подеста вплинути на перемогу Дональда Трампа, засновник Wikileaks сказав: "Як знати, про це не можна сказати".
Він наполіг, що його організація - неполитичного характеру і "покликана висвітлювати достовірні факти".
Про те, що публікація тисяч електронних листів і документів, пов'язаних з кандидатом на посаду президента від демократів Хілларі Клінтон, не мала на меті вплинути на вибори в США, Ассанж заявляв і раніше. Як і тепер, він не повідомляє, звідки його ресурс отримав ці повідомлення електронної пошти.
Тисячі електронних листів, опублікованих Wikileaks, були отримані після злому пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подеста. Експерти з кібербезпеки США назвали підозрюваними у зломі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак в США заперечує.
We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Обама admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo— WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2017