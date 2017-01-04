WikiLeaks: жорсткий диск з листуванням Клінтон зник з архівів США

Сайт WikiLeaks заявив, що, ймовірно, Управління національних архівів та облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронному листуванні екс-кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, повідомляє LB.ua з посиланням на сторінку WikiLeaks в Twitter.

"Диск на два терабайта з інформацією про електронному листуванні Хілларі Клінтон у Білому домі, ймовірно, був викрадений з Управління національних архівів та облікових документів... Ми виплатимо $20 тисяч нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Обами, яке знищило запис", - йдеться в повідомленні.

У Wikileaks зазначили, що жорсткий диск зник ще 24 березня 2016 року.

Ці повідомлення з'явилися незабаром до того, як засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж дав інтерв'ю телеканалу Fox News у посольстві Еквадору в Лондоні, де він переховується з червня 2012 року, щоб уникнути екстрадиції у Швецію з-за порушеної справи про ймовірне зґвалтуванні, нагадує "Радіо Свобода".

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Ассанж заявив, що його ресурс не співпрацював з Росією заради втручання в листування Хілларі Клінтон та її керівника виборчого штабу Джона Подеста.

"Наше джерело - не держава, тому відповідь на питання про взаємодію з Росією - немає", - сказав Ассанж.

На питання, чи могло втручання в електронні ресурси Клінтон і Подеста вплинути на перемогу Дональда Трампа, засновник Wikileaks сказав: "Як знати, про це не можна сказати".

Він наполіг, що його організація - неполитичного характеру і "покликана висвітлювати достовірні факти".

Про те, що публікація тисяч електронних листів і документів, пов'язаних з кандидатом на посаду президента від демократів Хілларі Клінтон, не мала на меті вплинути на вибори в США, Ассанж заявляв і раніше. Як і тепер, він не повідомляє, звідки його ресурс отримав ці повідомлення електронної пошти.

Тисячі електронних листів, опублікованих Wikileaks, були отримані після злому пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подеста. Експерти з кібербезпеки США назвали підозрюваними у зломі підтримуваних Росією хакерів. Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак в США заперечує.