У США опублікували доповідь про втручання Росії у президентські вибори
У США опубліковано спільну доповідь Міністерства національної безпеки США і ФБР, в якій ідеться про дві хакерських атаки, зафіксовані в США влітку 2015 року і навесні 2016 року.
У доповіді вони позначені як «просунуті постійні мережеві загрози» (Advanced Persistent Threat, APT) APT28 і APT29. При цьому в документі стверджується, що їх здійснили дві групи російських військових і цивільних розвідувальних служб, передає РБК.
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Цю кампанію відомства назвали GRIZZLY STEPPE. За даними, представленим в доповіді, обидві групи раніше неодноразово атакували інформаційні системи урядових і дослідницьких організацій, університетів і корпорацій по всьому світу.
Обидві групи, що стоять за атаками, займалися фішингом, поширюючи посилання на підроблені сайти, що імітують сайти цільових організацій, а група, що організувала атаку APT29, також поширювала віруси через розсилку файлів співробітникам цільових організацій.
Під час атаки APT29 влітку 2015 року групі хакерів вдалося заразити інформаційні системи американської політичної партії, коли одна з цільових персон відкрила заражений додаток до електронного листа, і вірус проник у систему, йдеться в доповіді. Після цього хакерам вдалося отримати контроль над поштовими акаунтами і завантажити звідти листування кількох осіб.
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Атака APT28, яка була реалізована навесні 2016 року, проводилася щодо тієї ж політичної партії, при цьому сама партія в доповіді не називається. В результаті фішингової атаки зловмисники отримали паролі від поштових акаунтів кількох ключових персон і змогли завантажити вміст поштових скриньок лідерів партії. Уряд США вважає, що ці листування були надані ЗМІ й опубліковані.
За інформацією, представленою в доповіді, співробітники російської розвідки, як і раніше, проводять фішингові атаки проти американських державних органів. Остання розсилка була запущена в листопаді 2016 року, відразу після проведення виборів в США, йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.
Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.