Палата представників конгресу США проголосувала за початок скасування Obamacare

Про це повідомляє Reuters.

Так, за початок процедури скасування Obamacare проголосували 227 членів Палати представників, проти – 198. Ніхто з демократів цю ініціативу не підтримав.

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Як зазначає Reuters, республіканці в Конгресі хотіли б завершити процес прийняття законопроекту протягом кількох тижнів, але, на думку низки експертів, на це може піти «значно більше» часу.

Business Insider додає, що для повного скасування Obamacare законопроект має пройти ще 8 інстанцій, у тому числі остаточне затвердження обраного президента США Дональда Трампа.

Коментуючи ухвалення законопроекту про скасування реформи охорони здоров'я нижньою палатою Конгресу Трамп на своїй сторінці в Twitter написав, що «дорога реформа скоро стане історією».

Раніше УНІАН повідомляв, що ключова реформа, проведена чинним президентом США Бараком Обамою, опинилася під загрозою ще до його офіційного відходу з посади, оскільки Сенат США розпочав процес скасування реформи охорони здоров'я, відомої як Obamacare.