У Мексиці протестуючі захопили пункт пропуску на кордоні з США

Протестуючі проти зростання цін на паливо в неділю захопили один із найбільш жвавих пунктів пропуску на кордоні США і Мексики, прикордонники були змушені покинути свої пости. Про це повідомляє АР.

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Близько 50 мітингувальників зайняли пункт пропуску "Отай Меса", котрий пов'язує Сан-Дієго і Тіхуану. Вони тримали плакати з гаслами проти здорожчання палива та президента Мексики Енріке Пенья Ньєто.

Інші протестувальники перекрили на кілька годин трафік у районі пункту пропуску Сан-Дієго – Тіхуана – Сан-Ісідро, також зупинився рух на одному з двох переходів у Ногалесі, штат Аризона.

"Ми просто використовуємо своє право на свободу слова. Ми хочемо впевнитись, що нас помітили", - розповіла 22-річна студентка коледжу з Тіхуани Бренда Кортес.

На в'їзд до США перевірки йдуть у звичайному режимі.

Акції протесту на кордоні Мексики та США тривають вже кілька тижнів і не пов'язані з інавгурацією Дональда Трампа та його заявами про необхідність обмежити міграцію.

Раніше цього місяця поліції довелося протягом трьох годин звільняти залізничний пункт пропуску, яку заблокували протестуючі проти загальнонаціонального підвищення вартості палива на 20%, яке набуло чинності 1 січня.