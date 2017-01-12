Президент Мексики не має наміру платити за будівництво стіни на кордоні з США

Про це повідомляє передає РБК з посиланням на Reuters.

Мексика буде вкладати кошти в більш безпечну межу, додав Пенья Ньєто.

Він зазначив, що уряд США поділяє відповідальність за мігрантів, і також повинен вживати заходів, щоб зупинити потік на південь незаконної зброї і незаконних коштів, за допомогою яких фінансується організована злочинність в Мексиці.

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При цьому Пенья Ньєто заявив, що Мексика розраховує мати добрі стосунки з адміністрацією США після вступу Дональда Трампа на пост президента, пише ТАСС.

"У нас є розбіжності США, наприклад, стіна, за яку ми не будемо платити, але ми збираємося мати хороші відносини", - сказав Ньєто, виступаючи на щорічній зустрічі з послами та консулами Мексики.

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з ними.

При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього домогтися.