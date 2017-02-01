Президент Ізраїлю вибачився перед Мексикою за твіт Нетаньяху про стіну на кордоні

Слова останнього були розцінені як підтримка рішення президента США Дональда Трампа про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, передає ТАСС.

"Я приношу вибачення за будь-які незручності, які могли виникнути в результаті цього непорозуміння, але ми повинні пам'ятати, що ми говоримо саме про непорозуміння", - сказав Рівлін і зазначив, що "упевнений, що це непорозуміння вже залишилося позаду". Висловлювання Рівліна, зроблені ним раніше в телефонній розмові з президентом Мексики, поширила ізраїльська урядова прес-служба.

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Раніше Нетаньяху роз'яснив значення свій нещодавньої публікації в соцмережах, через яку мексиканська влада зажадала від нього вибачень за підтримку планів США по будівництву стіни на своїй південній межі. За його словами, він тільки "підкреслив неймовірний успіх ізраїльського паркану безпеки" на кордоні з Єгиптом, але "не коментував американо-мексиканські відносини".

Минулого тижня Нетаньяху написав у Twitter і Facebook наступне: "Президент Дональд Трамп правий. Я побудував загороджувальну стіну вздовж південного кордону Ізраїлю; це повністю припинило потік нелегальної імміграції. Відмінний результат, чудова ідея".

МЗС Мексики в той же день повідомив, що "послу Ізраїлю в Мехіко було виражено глибоке здивування, обурення і розчарування посланням Нетаньяху в Twitter".