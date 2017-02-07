Помічник Трампа буде рекомендувати президенту підтримати вступ Чорногорії до НАТО

Про це пише Politico з посиланням на обізнане джерело в адміністрації.

Як очікується, Флінн, який є одним із ключових радників Трампа, вже в найближчі дні доповість президенту про доцільність цього кроку.

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У відповідності з правилами НАТО, президент США може заблокувати вступ Чорногорії до альянсу, так як для цього необхідна згода всіх членів блоку.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня 2016 року всі 28 країн НАТО підписали протокол про вступ Чорногорії до Альянсу.

Після того, як протокол буде ратифікований парламентами всіх країн-членів НАТО, Чорногорія стане повноправним 29-м членом НАТО.