Всі союзники по НАТО доведуть витрати на оборону до 2% ВВП – генсек Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав перед початком 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, коментуючи вимогу з боку США, яка була озвучена днями державним секретарем країни Джеймсом Маттісом у штаб-квартирі НАТО про збільшення національних витрат на оборону.

"Меттіс говорив як друг НАТО, який хоче більш сильного НАТО, і всі союзники погодилися щодо важливості збільшення витрат на оборону, щодо того, що європейські союзники та Канада повинні більше інвестувати в оборону та нашу спільну безпеку. Це не тільки месседж від США, але це месседж, який був погоджений всіма 28 главами держав та урядів у 2014 році (саміт НАТО в Уельсі). Я очікую, що всі це виконають", - наголосив генсек.

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За його словами, країни-члени Альянсу вже "просуваються у правильному напрямку". "Союзники по НАТО почали збільшувати витрати - тільки вчора Румунія оголосила, що вони виконають мету досягнути 2% ВВП у цьому році. В інтересах всієї Європи інвестувати в нашу оборону, щоб захистити мир та солідарність між союзниками", - наголосив Столтенберг.

Він також додав, що цієї мети вже дуже скоро досягнуть Литва та Латвія. "Я очікую, що всі союзники досягнуть мети у різному відрізку часу, і я очікую, що всі вони будуть просуватися в правильному напрямку", - зауважив він.