Глава Пентагону висунув ультиматум членам НАТО
Новий міністр оборони США Джеймс Меттіс у середу, 15 лютого, на зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі заявив, що якщо країни, які входять в альянс, не будуть вносити в бюджет організації обіцяні суми, то адміністрація президента США Дональда Трампа "знизить свої зобов'язання" в рамках Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє DW.
"Якщо ваші народи не хочуть побачити, як Америка відмовляється від частини своїх зобов'язань у цьому альянсі, то ваші уряди повинні показати, що підтримують нашу загальну оборону", - заявив Меттіс.
Яким чином США мають намір діяти в іншому випадку, він не уточнив.
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Глава Пентагону закликав розробити план виплат на 2017 рік і встановити проміжні строки, у які будуть перевірятися внески членів НАТО. Генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати мають рацію в своїх вимогах і підкреслив, що для нього самого ця тема є найвищим пріоритетом.
"Справедливий розподіл навантаження" - один з головних пунктів брюссельської зустрічі, повідомив Столтенберг.
Раніше під час передвиборної кампанії Трамп виступав із вимогою до всіх країн НАТО збільшити оборонні витрати до 2 відсотків ВВП.