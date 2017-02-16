Глава Пентагону висунув ультиматум членам НАТО

Про це повідомляє DW.

"Якщо ваші народи не хочуть побачити, як Америка відмовляється від частини своїх зобов'язань у цьому альянсі, то ваші уряди повинні показати, що підтримують нашу загальну оборону", - заявив Меттіс.

Яким чином США мають намір діяти в іншому випадку, він не уточнив.

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Глава Пентагону закликав розробити план виплат на 2017 рік і встановити проміжні строки, у які будуть перевірятися внески членів НАТО. Генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати мають рацію в своїх вимогах і підкреслив, що для нього самого ця тема є найвищим пріоритетом.

"Справедливий розподіл навантаження" - один з головних пунктів брюссельської зустрічі, повідомив Столтенберг.

Раніше під час передвиборної кампанії Трамп виступав із вимогою до всіх країн НАТО збільшити оборонні витрати до 2 відсотків ВВП.