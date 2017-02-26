Зімбабвський диктатор відсвяткував 93-й день народження за 2 мільйони євро

Президент Зімбабве Роберт Мугабе, який уже 37 років управляє країною, витратив на святкування свого 93-го дня народження 2 мільйони євро, пише DW.

Видання повідомляє, що найстаріший глава держави у світі влаштував вечірку для кількох тисяч гостей з правлячої партії у віддаленому від столиці місті Матопос.

Гостей, окрім іншого, пригощали 93-кілограмовим тортом у вигляді Африки.

Читайте такожТисяча гостей і гігантський торт: дочка нафтового магната з Таджикистану відсвяткувала весілля в Москві (відео)

Сам іменинник на свято одягнув костюм, прикрашений власними зображеннями та партійними кольорами. Його дружина Грейс, яку вважають можливою наступницею президента, мала схоже вбрання.

Мугабе також заявив, що не має намірів віддавати владу.

"Люди, які формують свої власні групки, кажуть, що Мугабе має піти. І я питаю себе, куди ж я піду?" - сказав він у промові, що тривала більше години.