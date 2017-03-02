У парламенті Британії хочуть тісніших відносин з Росією

Про це йдеться у звіті щодо британсько-російських відносин депутатів комітету у закордонних справах парламенту Великобританії, передає Financial Times.

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Крім того, депутати заявили про необхідність тісніших відносин з РФ й розкритикували МЗС Британії за те, що "воно не знає, чого хоче". У звіті, опублікованому в четвер, зокрема, йдеться про скептичне ставлення щодо розслідування російських військових злочинів у Сирії, наголошується, що доказів недостатньо.

Водночас депутати наголосили, що Британія не повинна скасовувати санкції проти Росії, доки Москва не виконає своїх зобов’язань щодо конфлікту в Україні.